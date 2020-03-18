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Организаторы US Open не исключают возможности переноса турнира из-за коронавируса

Организаторы US Open не исключают возможности переноса турнира из-за коронавируса
Теннис / WTA 0

Ассоциация тенниса США выступила с заявлением в связи с переносом и отменой соревнований из-за угрозы распространения коронавируса. Вчера, 17 марта, организаторы Открытого чемпионата Франции объявили о переносе турнира на конец сентября. Старт US Open запланирован на 24 августа.

«USTA продолжает планировать проведение US Open 2020 и в данное время не вносит никаких изменений в расписание. Но в эти беспрецедентные времена мы рассматриваем все варианты, включая возможность переноса турнира на позднюю дату.

В то время когда мир объединяется, мы осознаём, что решение не может быть принято в одностороннем порядке, поэтому USTA будет действовать только после консультаций с другими турнирами «Большого шлема», WTA, ATP, ITF и нашими партнёрами, включая Кубок Лэйвера», — говорится в заявлении USTA.

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