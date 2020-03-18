Организаторы Laver Cup отреагировали на новость о проведении турнира в одно время с «РГ»

Организаторы Кубка Лэйвера опубликовали заявление в связи с переносом «Ролан Гаррос» на конец сентября. На этот же период запланирован и Laver Cup в Бостоне.
«Теннисный мир узнал, что Федерация тенниса Франции намерена провести „Ролан Гаррос“ с 20 сентября по 4 октября 2020 года из-за коронавируса. Эти даты совпадают с датами проведения Кубка Лэйвера—2020, на который уже проданы все билеты. Турнир запланированы на 25-27 сентября и пройдёт в TD Garden в Бостоне.
Это объявление стало неожиданностью для нас и наших партнёров — Tennis Australia, USTA и ATP. Это вызывает много вопросов, и мы оцениваем ситуацию. В настоящее время мы хотим, чтобы наши болельщики, спонсоры, трансляторы, сотрудники, волонтёры, игроки и великий город Бостон знали, что мы намерены провести Laver Cup в запланированные сроки», — говорится в заявлении.
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