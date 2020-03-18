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Что делать с рейтинговыми очками теннисистов?

Что делать с рейтинговыми очками теннисистов?
Теннис / WTA 0

Отмена теннисных турниров из-за угрозы распространения коронавируса привела к сложной ситуации с рейтинговыми очками.

Теннис – один из видов спорта, где учитываются только рейтинговые очки, набранные за последние 52 недели. Вопрос о том, что делать с рейтингом, является весьма актуальным. Ответа на него теннисисты не знают, тем более что ATP и WTA никакой информации на этот счёт пока не предоставляли.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и решить, как лучше поступить с рейтинговыми очками.

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Накануне, 17 марта, было объявлено о переносе сроков проведения Открытого чемпионата Франции по теннису. Престижный турнир был перенесён с мая на сентябрь 2020 года.

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