Что делать с рейтинговыми очками теннисистов?
Отмена теннисных турниров из-за угрозы распространения коронавируса привела к сложной ситуации с рейтинговыми очками.
Теннис – один из видов спорта, где учитываются только рейтинговые очки, набранные за последние 52 недели. Вопрос о том, что делать с рейтингом, является весьма актуальным. Ответа на него теннисисты не знают, тем более что ATP и WTA никакой информации на этот счёт пока не предоставляли.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и решить, как лучше поступить с рейтинговыми очками.
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Накануне, 17 марта, было объявлено о переносе сроков проведения Открытого чемпионата Франции по теннису. Престижный турнир был перенесён с мая на сентябрь 2020 года.
Обнулить очки и сравняться с Федерером? Теннисисты не знают, что делать с рейтингом
Рейтинговые очки Джоковича, Надаля и Федерера после карантина могут пересчитать по-другому.
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