Директор турнира в Акапулько сравнил перенос «Ролан Гаррос» с предательством

Директор турнира в Акапулько (Мексика) Рауль Зурутуза жёстко прокомментировал решение организаторов перенести «Ролан Гаррос» с мая на сентябрь. Зурутуза остался недоволен, что из-за переноса Открытого чемпионата Франции по теннису он будет проходить в одно время с другими турнирами.

«Это эгоистичное и предательское решение. «Ролан Гаррос» — предатели! Они показали, что им наплевать на теннисистов и другие турниры. Они ни с кем не советовались.

Борьба уже началась. Кубок Лэйвера не будет менять даты, US Open тоже. Теннис не даст себя в обиду», — написал Зурутуза в «Твиттере».

Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.