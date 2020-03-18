Директор турнира в Акапулько сравнил перенос «Ролан Гаррос» с предательством

Директор турнира в Акапулько (Мексика) Рауль Зурутуза жёстко прокомментировал решение организаторов перенести «Ролан Гаррос» с мая на сентябрь. Зурутуза остался недоволен, что из-за переноса Открытого чемпионата Франции по теннису он будет проходить в одно время с другими турнирами.
«Это эгоистичное и предательское решение. «Ролан Гаррос» — предатели! Они показали, что им наплевать на теннисистов и другие турниры. Они ни с кем не советовались.
Борьба уже началась. Кубок Лэйвера не будет менять даты, US Open тоже. Теннис не даст себя в обиду», — написал Зурутуза в «Твиттере».
Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.
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