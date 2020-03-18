Директор турнира в Метце поддержал перенос «РГ-2020». Соревнования пройдут в одно время

Директор турнира в Метце (Франция) Жюльен Бутте отреагировал на перенос «Ролан Гаррос». Накануне, 17 марта, было объявлено, что турнир «Большого шлема» переносится с мая на сентябрь. Теперь турнир в Метце и «Ролан Гаррос» состоятся в одно время.
«Они дают очень многое нам, нашим клубам и детям, поэтому я не против. Если ты застрял в скале, нужно отрезать застрявшую руку. Для того чтобы выжить, нужно чем-то жертвовать.
Я спокойно и легко принимаю это решение, ведь Федерация тенниса Франции нам всегда помогала. Пока не знаю, как всё это скажется на игроках, но лучше играть четыре турнира «Большого шлема», а не три. И я даже рад, что «Ролан Гаррос» займёт наше место в календаре», — приводит слова Бутте L’Equipe.
Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.
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