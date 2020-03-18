Академия Надаля самоизолировалась. Теннисист выступил с открытым письмом, пояснив ситуацию

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пояснил изоляцию своей академии, которая находится на Балеарских островах. По его словам, каждый из занимающихся там игроков находится в полной безопасности.
«Всем привет, надеюсь, вы в порядке в эти сложные времена. Как вы знаете, обстоятельства в Академии очень специфичны, поскольку в течение года здесь проживают молодые игроки 42 разных национальностей.
По различным семейным и материально-техническим причинам многие из них остались здесь, и мы обязаны заботиться о них, и это то, что я сообщил их родителям.
Последние несколько часов мы связывались с Высшим спортивным советом и региональным министерством здравоохранения Балеарских островов, чтобы принять соответствующие меры, соответствующие действующему законодательству. Результаты этих бесед позволили некоторым тренерам и другим сотрудникам, а также персоналу, отвечающему за уборку, которые вызвались добровольцами, максимально возможно изолироваться внутри помещений, чтобы иметь возможность присматривать за этими игроками, которые должны оставаться в Академии в течение этого времени.
Начиная с минувшей субботы Академия закрыта для посетителей. Таким образом игроки и волонтёрский персонал стали единственными людьми, которые в ней находятся. Никто со стороны не может проникнуть внутрь, и поэтому мы можем попытаться избежать любой возможной инфекции извне.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы успокоить родителей и сказать вам всем, что за вашими детьми очень хорошо заботится отличная команда, которая отдает все свои силы, каждую минуту, чтобы заботиться о здоровье. Я знаю, что вы хотите быть со своими детьми, и мы надеемся, что этот момент скоро настанет.
Я также хотел бы призвать вас оставаться дома. Это трудные времена, но вместе мы переживём их», — сообщение опубликовано на официальном сайте Академии.
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