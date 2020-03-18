WTA и ATP заморозят рейтинги теннисистов на время паузы в сезоне

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение заморозить рейтинги спортсменов на время приостановления сезона в связи с коронавирусом. Об этом сообщается в совместном заявлении организаций.



Напомним, сегодня стало известно о введении паузы в теннисном сезоне, которая продлится как минимум до 7 июня.



Таким образом, практически все грунтовые турниры 2020 года сыграны не будут. Исключением может стать лишь Открытый чемпионат Франции, о переносе которого стало известно ранее. «Ролан Гаррос» согласно предварительным планам должен пройти в сентябре.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тысяч человек. Число погибших превысило 8 тысяч. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.

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