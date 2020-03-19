Читатели «Чемпионата» оказались правы, определяя судьбу рейтинговых очков теннисистов

Отмена теннисных турниров из-за угрозы распространения коронавируса привела к сложной ситуации с рейтинговыми очками.



Теннис – один из видов спорта, где учитываются только рейтинговые очки, набранные за последние 52 недели. Вопрос о том, что делать с рейтингом в условиях отмены соревнований особенно стал особенно актуальным.



До недавнего времени ни ATP, ни WTA не предоставляли никакой информации на этот счёт, поэтому «Чемпионат» провёл опрос «Что делать с рейтинговыми очками теннисистов?». В голосовании приняло участие 510 человек.



26% респондентов считали, что организациям было необходимо оставить естественную убыль очков неделю за неделей.



57% проголосовавших придерживались мнения, что очки должны быть заморожены.



10% читателей считали, что АТР и WTA должны были увеличить время подсчёта с 52 недель на количество недель простоя.



Ещё 7% придерживались категоричного мнения — очки всех теннисистов должны быть обнулены.



Исходя из сегодняшнего заявления WTA и ATP, большинство читателей «Чемпионата» оказались правы — очки теннисистов будут заморожены на время паузы в сезоне.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.

Теннисный сезон остановлен до лета. Все грунтовые турниры, кроме «Ролан Гаррос», отменены