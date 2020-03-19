Надаль поддержал перенос «Ролан Гаррос» на сентябрь

По словам президента французской федерации тенниса Бернара Джудичелли, испанский теннисист Рафаэль Надаль поддержал решение перенести начало «Ролан Гаррос» на конец сентября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Позавчера, 17 марта, стало известно, что турнир должен пройти с 20 сентября по 4 октября.

«Для нас было важно, чтобы этот турнир на грунте состоялся. Мы бы не приняли отмену грунтового сезона.

Тогда будет бабье лето, комфортная температура. Мы искренне думаем, что получится хороший турнир.

Мы пообщались с Рафой по телефону. Он сказал, что это хорошее решение — оставить грунтовый сезон в календаре», — приводит слова президента Daily Express.

Напомним, Надаль 12 раз выигрывал «Ролан Гаррос».