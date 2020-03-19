Медведев: техника Федерера — это шедевр, его удары — фантастика

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал стиль игры легендарного швейцарца Роджера Федерера. По мнению россиянина, Федерер обладает непревзойдённой техникой.

«Посмотрите на Роджера Федерера. Его техника — это шедевр. Каждый удар в его исполнении — это фантастика. Когда мне было шесть лет, я пробовал делать бэкхенд одной рукой, пытаясь его скопировать. Но я не добился бы успеха в наши дни с его техникой.

У меня не такая техника, как у других игроков. Не знаю, почему я так играю. Но сейчас я точно не хочу ничего менять. Не считаю, что есть хорошая и плохая техника, есть лишь классная и не такая классная», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

Напомним, 24-летний Медведев занимает пятую строчку в мировой классификации.