Медведев: техника Федерера — это шедевр, его удары — фантастика
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал стиль игры легендарного швейцарца Роджера Федерера. По мнению россиянина, Федерер обладает непревзойдённой техникой.
«Посмотрите на Роджера Федерера. Его техника — это шедевр. Каждый удар в его исполнении — это фантастика. Когда мне было шесть лет, я пробовал делать бэкхенд одной рукой, пытаясь его скопировать. Но я не добился бы успеха в наши дни с его техникой.
У меня не такая техника, как у других игроков. Не знаю, почему я так играю. Но сейчас я точно не хочу ничего менять. Не считаю, что есть хорошая и плохая техника, есть лишь классная и не такая классная», — приводит слова Медведева Tennis World USA.
Напомним, 24-летний Медведев занимает пятую строчку в мировой классификации.
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