Трёхлетнюю дисквалификацию Киккера сократили за его участие в образовательной программе
В организации Tennis Integrity Unit, которая занимается борьбой с коррупцией в теннисе, объявили, что срок дисквалификации аргентинского теннисиста Николаса Киккера, которого ранее уличили в участии в договорном матче, сократили с трёх лет до двух лет восьми месяцев. Таким образом, спортсмен сможет вернуться на корт 23 января 2021 года.
Киккер принял участие в образовательной программе TIU, снявшись в ролике, посвящённом договорным матчам.
«Я был 70-й ракеткой мира, играл в Кубке Дэвиса, побеждал, выходил в третий круг Открытого чемпионата Австралии, побеждал сильных игроков. Вся карьера была впереди. Но я допустил ошибку в 2015-м, которая разрушила мою карьеру. И всё из-за одного матча», — сказал теннисист.
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