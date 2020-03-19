Медведев: я обязан был побеждать Надаля на Итоговом чемпионате

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в групповом турнире Итогового чемпионата в 2019 году, которое ему нанёс Рафаэль Надаль. Медведев лидировал в третьем сете со счётом 5:1, имел матчбол, но всё же проиграл встречу Надалю, который победил со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

«Я обязан был выигрывать тот матч с Рафой. Надеюсь, я больше никогда не проиграю матч подобным образом.

Попасть на Итоговый чемпионат, где выступает первая восьмёрка, — мечта для любого, кто начинает играть в теннис. Мы видим много городов и турниров, но Лондон — единственное место, где у каждого есть свои раздевалка и телохранитель. Это доказывает, что ты особенный.

Надеюсь, что впредь я буду чаще испытывать это. Приложу для этого все усилия», — цитирует Медведева Tennis Wolrd USA.