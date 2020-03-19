Барти пообещала защитить титул чемпионки «Ролан Гаррос», несмотря на перенос турнира

Австралийская теннисистка Эшли Барти, действующая победительница «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде, заявила, что постарается защитить титул, когда бы ни состоялся турнир. Напомним, ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября — начало октября.
«Я ещё не беседовала с Ги Форже (руководителем турнира. — Прим. «Чемпионата»). Но я рада буду выступить на турнире, когда бы его ни провели. Надеюсь, в сентябре я получу шанс защитить титул. Я всегда хватаюсь обеими руками за любую возможность посоревноваться.
Сейчас в мире происходят более важные события. Я сделаю всё возможное, что может помочь нам оставаться здоровыми и в безопасности», — приводит слова Барти Reuters.
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