Люка Пуй сыграл в теннис со стеной

Французский теннисист Люка Пуй продемонстрировал навыки игры, продемонстрировав розыгрыш очка, в котором его партнёром была стена. Видео появилось в «твиттере» спортсмена. Напомним, в настоящее время все теннисные турниры отменили до июня в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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