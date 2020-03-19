Люка Пуй сыграл в теннис со стеной
Французский теннисист Люка Пуй продемонстрировал навыки игры, продемонстрировав розыгрыш очка, в котором его партнёром была стена. Видео появилось в «твиттере» спортсмена. Напомним, в настоящее время все теннисные турниры отменили до июня в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
Также посмотрите, как российский теннисист Андрей Рублёв принял участие в популярном флешмобе с туалетной бумагой, почеканив её ракеткой.
Рублёв принял участие во флешмобе с туалетной бумагой, почеканив её ракеткой
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