Сандгрен предложил провести три ТБШ подряд

Американский теннисист Теннис Сандгрен прокомментировал решение руководства «Ролан Гаррос» перенести турнир на конец сентября — начало октября. В настоящее время все теннисные турниры отменили до июня ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Чёрт, давайте тогда уж проведём три турнира «Большого шлема» подряд», — написал Сандгрен в своём «твиттере».

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он 12 раз побеждал на турнире.