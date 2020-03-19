Кузнецова рассказала, как у неё пытались выманить деньги от имени Кафельникова

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, чемпионка US Open 2004 года и победительница «Ролан Гаррос» 2009 года, рассказала о мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники пытались прикрыться именем экс первой ракетки мира Евгения Кафельникова.
«Дорогие друзья, пост, скорее, для моих друзей-спортсменов. Мне второй раз пришло сообщение. Просят перевести денег. На фотографии на заставке какой-нибудь знаменитый спортсмен. Незнакомый номер, просит помощи: „Выручи до вечера, я тебе всё обратно переведу“.
Сегодня мне пришло сообщение по типу от Евгения Кафельникова: «Выручи, я пока что не в Москве. Мне близким надо помочь с деньгами, чтобы они ушли на карантин. Скинь, пожалуйста, 50 тыс. рублей». Я чуть не перевела, но что-то меня уберегло. Задала пару вопросов и поняла, что это совсем не Евгений. И помощь не нужна, это чистый развод", — рассказала Кузнецова в «сториз» своего «инстаграма».
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