«Тупость и идиотизм». Типсаревич ответил критикам Джоковича

Бывший сербский теннисист Янко Типсаревич прокомментировал решение Новака Джоковича покинуть США до официального объявления об отмене «Мастерса» в Майами из-за коронавируса. Многие обрушились с критикой на Джоковича за то, что он якобы обладал инсайдерской информацией, но не поделился ею.

«Тупость и идиотизм. Решение, принятое Новаком и нами, не имеет ничего общего с какими-либо намёками от совета — как будто бы мы знали что-то до того, как узнали все остальные. Нет никакого смысла обрушиваться на Новака. Как по мне, он порой бывает чересчур открыт и честен с другими, рассказывая о своих планах», — приводит слова Типсаревича Ubitennis.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменили до июня.