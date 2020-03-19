«Тупость и идиотизм». Типсаревич ответил критикам Джоковича
Бывший сербский теннисист Янко Типсаревич прокомментировал решение Новака Джоковича покинуть США до официального объявления об отмене «Мастерса» в Майами из-за коронавируса. Многие обрушились с критикой на Джоковича за то, что он якобы обладал инсайдерской информацией, но не поделился ею.
«Тупость и идиотизм. Решение, принятое Новаком и нами, не имеет ничего общего с какими-либо намёками от совета — как будто бы мы знали что-то до того, как узнали все остальные. Нет никакого смысла обрушиваться на Новака. Как по мне, он порой бывает чересчур открыт и честен с другими, рассказывая о своих планах», — приводит слова Типсаревича Ubitennis.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменили до июня.
Читайте также
- 19 марта 2020
-
16:09
-
15:37
-
15:01
-
14:54
-
14:45
-
14:39
-
13:39
-
11:58
-
11:52
-
11:06
-
10:39
-
09:50
-
09:18
-
00:45
- 18 марта 2020
-
23:10
-
22:23
-
22:18
-
21:23
-
19:12
-
16:35
-
15:57
-
15:19
-
15:08
-
14:52
-
14:27
-
14:21
-
13:48
-
13:45
-
12:50
-
11:40
-
10:09
-
09:16
-
09:02
- 17 марта 2020
-
23:26
-
23:11
Партнерский контент