Серена Уильямс предстала в пяти разных образах, меняя причёски и балетные пачки

Американская теннисистка Серена Уильямс своеобразно развлекается во время вынужденной паузы в мировом спорте. Девятая ракетка мира разместила в социальной сети ряд видео, на которых она предстала в пяти разных образах.
Пять раз Серена меняла причёску и пачку. Параллельно Уильямс-младшая рассказывала подписчикам своего «инстаграма» о коронавирусе.
Фото: https://www.instagram.com/stories/serenawilliams/
Фото: https://www.instagram.com/stories/serenawilliams/
Фото: https://www.instagram.com/stories/serenawilliams/
Фото: https://www.instagram.com/stories/serenawilliams/
Фото: https://www.instagram.com/stories/serenawilliams/
Вчера, 18 марта, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На 19 марта коронавирус в мире диагностирован почти у 220 тыс. человек. При этом зарегистрировано почти 9 тыс. смертей. В России зафиксированы 199 случаев заражения и один летальный исход.
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