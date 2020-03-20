В WTA прокомментировали заморозку рейтинга. Очки за Индиан-Уэллс — 2019 не сгорят

В Женской теннисной ассоциации (WTA) объяснили ситуацию с заморозкой рейтинговых очков, возникшую в связи с паузой в сезоне из-за распространения коронавируса. Как сообщается на официальном сайте организации, актуальным можно считать рейтинг от 9 марта. Он же останется замороженным вплоть до возобновления соревнований.
Таким образом, стало ясно, что у теннисистов не снимут очки за соревнования в Индиан-Уэллсе (США), которые были отменены ещё до официального объявления паузы в сезоне.
Напомним, 19 марта, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.
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