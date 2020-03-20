Медведев, Рублёв и Хачанов рассказали о своих суевериях во время турниров

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов рассказали, какие приметы стараются соблюдать во время турниров.
«Стараюсь всегда тренироваться за три с половиной часа до матча, а поесть — за два с половиной. Это не совсем суеверие, просто так я лучше себя чувствую. Однако если у меня не получится сделать всё вовремя, это не значит, что я не смогу попасть в корт или что-то такое», — рассказал Медведев в интервью Tennis TV.
«На всех турнирах по-разному. К примеру, на Кубке Кремля я ходил в один и тот же ресторан и заказывал одно и то же блюдо. В Дохе мы садились обедать за один и тот же стол. В Аделаиде мы всегда пили чай в лобби после ужина, даже если было уже поздно», — сообщил Рублёв.
«Не скажу, пусть это будет мой секрет», — добавил Хачанов.
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