21-летнюю бывшую подругу Кирьоса арестовали за вождение под воздействием кокаина

21-летняя Моник Беловукович, которая ранее пыталась пробиться в профессиональный теннис, но потерпела неудачу, была арестована в Сиднее (Австралия) за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Беловукович, состоявшая в романтических отношениях с известным теннисистом Ником Кирьосом, прошла тест на кокаин, который дал положительный результат. Инцидент, о котором стало известно сейчас, произошёл в ноябре 2019 года, сообщает Daily Mail.
Девушка признала себя виновной. 27 апреля она предстанет перед судом, который определит меру наказания.
Напомним, в настоящее время все теннисные турниры отменили до июня ввиду риска распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
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