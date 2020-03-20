Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

21-летнюю бывшую подругу Кирьоса арестовали за вождение под воздействием кокаина

21-летнюю бывшую подругу Кирьоса арестовали за вождение под воздействием кокаина
Теннис 0

21-летняя Моник Беловукович, которая ранее пыталась пробиться в профессиональный теннис, но потерпела неудачу, была арестована в Сиднее (Австралия) за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Беловукович, состоявшая в романтических отношениях с известным теннисистом Ником Кирьосом, прошла тест на кокаин, который дал положительный результат. Инцидент, о котором стало известно сейчас, произошёл в ноябре 2019 года, сообщает Daily Mail.

Девушка признала себя виновной. 27 апреля она предстанет перед судом, который определит меру наказания.

Напомним, в настоящее время все теннисные турниры отменили до июня ввиду риска распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020