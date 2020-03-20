Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович, Циципас и Кирьос рассказали, какие ритуалы выполняют перед матчами

Джокович, Циципас и Кирьос рассказали, какие ритуалы выполняют перед матчами
Теннис / ATP 0

Новак Джокович, Стефанос Циципас и Ник Кирьос рассказали, какие приметы стараются соблюдать перед выходом на корт.

«У меня есть целый набор ритуалов, которые я люблю делать перед матчем. Обычно я провожу время в одиночестве, медитирую, делаю дыхательные упражнения. Анализирую игру оппонента и свою», — рассказал Джокович в интервью Tennis TV.

«Я пользуюсь одним и тем же гелем для душа, шампунем и кондиционером», — сообщил Циципас.

«У меня лишь одна фишка: я переобуваюсь перед матчем. Выхожу на корт в баскетбольных кроссовках, потом меняю их, а после матча переобуваюсь обратно», — добавил Кирьос.

Также о своих привычках рассказали российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Медведев, Рублёв и Хачанов рассказали о своих суевериях во время турниров
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020