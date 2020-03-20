Джокович, Циципас и Кирьос рассказали, какие ритуалы выполняют перед матчами

Новак Джокович, Стефанос Циципас и Ник Кирьос рассказали, какие приметы стараются соблюдать перед выходом на корт.

«У меня есть целый набор ритуалов, которые я люблю делать перед матчем. Обычно я провожу время в одиночестве, медитирую, делаю дыхательные упражнения. Анализирую игру оппонента и свою», — рассказал Джокович в интервью Tennis TV.

«Я пользуюсь одним и тем же гелем для душа, шампунем и кондиционером», — сообщил Циципас.

«У меня лишь одна фишка: я переобуваюсь перед матчем. Выхожу на корт в баскетбольных кроссовках, потом меняю их, а после матча переобуваюсь обратно», — добавил Кирьос.

Также о своих привычках рассказали российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.