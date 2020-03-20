Павлюченкова прокомментировала отмену теннисных турниров до июня

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отреагировала на отмену всех теннисных турниров до июня ввиду пандемии коронавируса.
«Новости об отмене и переносе турниров потрясли всех. Да, это очень печально как для игроков, так и для болельщиков, но в текущей ситуации лучше сделать паузу. Провести больше времени с родными. Заново обдумать свои цели и, возможно, научиться чему-то новому. Заботьтесь друг о друге», — написала теннисистка в своём «инстаграме».
Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
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