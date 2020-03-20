Тим прокомментировал отмену теннисных турниров до июня

Австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на отмену всех теннисных турниров до июня по причине пандемии коронавируса.

«Узнал, что весь грунтовый сезон отменили. Соревнований не будет до 8 июня, то есть пауза составит чуть менее трёх месяцев.

Ясно, что сейчас существуют более важные вещи. Каждый должен заниматься своим делом. Как бы там ни было, это радикальные, драматические меры для всех игроков. Но мы должны научиться справляться с этим.

Нам назначили дату, и скоро я начну готовиться к травяному сезону. Как и все, я сейчас дома и стараюсь поддерживать физическую форму», — цитирует Тима Daily Express.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.