Бывшая 225-я ракетка мира ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Он побеждал Кафельникова

Бывший французский теннисист Жером Анке ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщает издание Tennis World USA.

Анке в ходе карьеры смог добраться до 225-й строчки в мировой классификации. В 1992 году в юниорском турнире «Ролан Гаррос» француз одержал победу над россиянином Евгением Кафельниковым, будущей первой ракеткой мира и победителем четырёх турниров «Большого шлема».

Напомним, в настоящее время все теннисные турниры отменены до июня ввиду риска распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.