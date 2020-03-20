Бывшая 225-я ракетка мира ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Он побеждал Кафельникова
Бывший французский теннисист Жером Анке ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщает издание Tennis World USA.
Анке в ходе карьеры смог добраться до 225-й строчки в мировой классификации. В 1992 году в юниорском турнире «Ролан Гаррос» француз одержал победу над россиянином Евгением Кафельниковым, будущей первой ракеткой мира и победителем четырёх турниров «Большого шлема».
Напомним, в настоящее время все теннисные турниры отменены до июня ввиду риска распространения коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
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