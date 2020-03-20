Серена Уильямс призналась, что разозлилась на кашлявшую дочь
Знаменитая теннисистка Серена Уильямс рассказала о переживаниях, связанных с пандемией коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
«Сначала я думала, что это меня не коснётся. Потом отменили турнир в Индиан-Уэллсе. Я собиралась насладиться этим перерывом. Но за одной отменой последовали другие. Тогда я ощутила беспокойство. Когда кто-то рядом со мной чихал или кашлял, я просто сходила с ума.
Сейчас я не общаюсь ни с кем уже около двух недель, включая свою дочь. Она кашляла, и это меня разозлило. Но потом мне стало грустно, ведь я не знала, что делать и как ей помочь. Я испытываю просто невероятный стресс», — приводит слова Уильямс Daily Express.
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