В ФТР рассказали, как коронавирус может повлиять на календарь турниров

Вице-президент ФТР, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко рассказал о влиянии пандемии коронавируса на мировой теннис. Напомним, все теннисные турниры из-за риска распространения коронавирусной инфекции отменили до июня, а «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября — начало октября.

«Было бы неплохо хотя бы приблизительно понимать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если же исходить из того, что, как планируется на данный момент, в начале июня календарь возобновится, то многое будет зависеть от позиции туров по отношению к организаторам «Ролан Гаррос».

В списке организаций, с которыми, согласно заявлению ATP и WTA, они намерены консультироваться по поводу календаря, Федерация тенниса Франции отсутствует, и это о многом говорит. Но к открытому бойкоту «Ролан Гаррос» пока никто не призывает.

Скорее всего, в сложившихся условиях календарь будет подвергнут серьёзным трансформациям и к каждому турниру придётся применять индивидуальный подход с учётом климатических условий, финансовых возможностей, расписания мероприятий на соответствующих аренах. Скажем, организаторы мартовского турнира в Индиан-Уэллсе уже заявили о своём желании провести его в ноябре. А вот в Шэньчжэне, где в первую неделю ноября должен пройти итоговый турнир WTA, расписание зала расписано на несколько месяцев вперёд, и передвигать его, выходит, некуда. Такие согласования — дело не одного дня», — приводит слова Селиваненко «Коммерсантъ».