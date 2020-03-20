Хачанов поделился результатами теста на национальность в «Инстаграме»

Российский теннисист Карен Хачанов поделился результатами теста на национальность, который прошёл с помощью приложения в «Инстаграме». Тест показал, что по лицу Хачанова можно предположить следующее: на 50% он может быть армянином, на 43% — россиянином, на 6% — итальянцем, на 1% — уроженцем островов Карибского бассейна.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Хачанова.

Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменены до июня. В частности, «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.