Цонга перенёс тренажёры домой из-за коронавируса

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга из-за карантина, обусловленного угрозой распространения коронавирусной инфекции, вынужден тренироваться дома. Теннисист выложил фотографию в «Твиттере», на которой можно посмотреть, какие тренажёры он установил у себя дома.

«Мы не знаем, когда вернёмся на корт. Но все сосредоточены на том, чтобы вернуться ещё сильнее. Вот так работаю (из дома!)», — подписал снимок теннисист.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Цонги.

Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменены до июня. В частности, «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.