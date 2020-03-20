Беккер удивился высокой статистике заражений коронавирусом в Германии

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

«Подтверждённых случаев коронавирус в Германии около 11 тыс. Подтверждённых случаев в Великобритании — около 2,5 тыс! Ситуация становится хуже с каждым днём. Но почему более чем в четыре раза больше случаев в Германии? Если население Германии составляет 85 млн человек, а Великобритании — 60 млн человек?», — написал бывший немецкий теннисист в своём «твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.