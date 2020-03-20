Беккер удивился высокой статистике заражений коронавирусом в Германии
Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.
«Подтверждённых случаев коронавирус в Германии около 11 тыс. Подтверждённых случаев в Великобритании — около 2,5 тыс! Ситуация становится хуже с каждым днём. Но почему более чем в четыре раза больше случаев в Германии? Если население Германии составляет 85 млн человек, а Великобритании — 60 млн человек?», — написал бывший немецкий теннисист в своём «твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
Уединение на пляже, теннис со сковородкой и туалетной бумагой. Как развлечься на карантине
Пока турниры остановлены, россиянин Андрей Рублёв переквалифицировался в жонглёра, а Анастасия Потапова греется на солнышке.
Читайте также
- 20 марта 2020
-
13:57
-
13:43
-
12:39
-
12:32
-
12:25
-
11:50
-
11:41
-
11:33
-
11:03
-
10:44
-
10:33
-
10:24
-
10:05
-
09:43
-
09:40
-
09:31
-
09:08
-
00:59
- 19 марта 2020
-
22:05
-
18:15
-
17:46
-
16:09
-
15:37
-
15:01
-
14:54
-
14:45
-
14:39
-
13:39
-
11:58
-
11:52
-
11:06
-
10:39
-
09:50
-
09:18
-
00:45
Партнерский контент