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Гауфф: предпочитаю сыграть на двух ТБШ подряд, чем не сыграть ни на одном

Гауфф: предпочитаю сыграть на двух ТБШ подряд, чем не сыграть ни на одном
Теннис / WTA 0

16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала решение организаторов перенести Открытый чемпионат Франции по теннису с мая на сентябрь. Спортсменка призналась, что такой сдвиг сроков вызывает сложности, но всё равно выразила готовность играть по новому календарю. В соответствии с новым календарём «Ролан Гаррос» будет проходить сразу после US Open.

«Лично я предпочитаю сыграть на двух «Шлемах» подряд, чем не сыграть ни на одном. Думаю, что многие теннисисты со мной согласятся. Конечно, это не идеальное решение. Но что можно поделать?» — приводит слова Гауфф в своём «твиттере» журналист Кантен Мойе.

Ранее спортсменка сообщила, что начинает сбор средств для борьбы с коронавирусом.

«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски
Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.
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