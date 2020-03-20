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Монфис: хочу помочь Свитолиной выиграть турнир «Большого шлема»

Монфис: хочу помочь Свитолиной выиграть турнир «Большого шлема»
Теннис / WTA 0

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о взаимоотношениях со своей девушкой, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Монфис заявил, что хочет помочь Свитолиной впервые в карьере выиграть турнир «Большого шлема».

«Здорово, что мы можем разделить общие цели, страсть к игре, наш опыт. Теннис — сугубо индивидуальный вид спорта. Большую часть времени я и Элина проводим раздельно. Но мы очень ценим время, которое можем провести вместе, будь то дома или на турнирах.

Надеюсь, я помогаю ей. Когда мы тренируемся вместе, много смеёмся. Наверное, я более серьёзно отношусь к таким тренировкам, ведь я хочу помочь ей добиться своих целей.

Моя мечта — выиграть турнир «Большого шлема». Задача — попасть в топ-5 рейтинга. Хотя бы на одну неделю», — цитирует Монфиса Tennis World USA.

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