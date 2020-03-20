Тренер Халеп: ATP, WTA, ITF и организаторы ТБШ должны принимать решение вместе

Известный тренер Дэррен Кэхилл, являющийся наставником румынки Симоны Халеп, раскритиковал руководство Федерации тенниса Франции за решение о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь. Австралийский специалист остался недоволен, что организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису не стали консультироваться с игроками.

Кэхилл выложил официальное сообщение USTA, в котором говорилось о намерении проконсультироваться с игроками и заинтересованными сторонами в случае необходимости переноса US Open.

«Это правильное решение и позиция по вопросу проведения турнира. В отличие от наших друзей из «Ролан Гаррос».

Давайте вдохнём, сделаем паузу и, конечно, постараемся защитить мэйджоры, сделав их проведение приоритетом. Но давайте сядем вместе и примем решение сообща. ATP, WTA, ITF и организаторы ТБШ должны быть вместе», — написал Кэхилл в «Твиттере».