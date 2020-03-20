Павлюченкова: состою в совете WTA, поэтому узнаю обо всех изменениях одна из первых

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась мнением о переносе и отмене турниров из-за пандемии коронавируса.
«Я узнавала обо всех изменениях как раз одна из первых, так как состою в совете WTA, где представляю игроков. У нас было много встреч на Indian Wells по этому поводу. Также я общаюсь с некоторыми игроками ATP, мы советуемся и находим лучшие решения. Пока не могу ничего официально заявлять. Когда я вернулась из Америки, был разговор на тему, что делать с очками и рейтингом игроков. Если честно, всё очень сложно, разрывается мозг, потому что это экстремальная и непонятная ситуация для всех. К сожалению, многие вещи от нас не зависят, потому что, например, турнир в Штутгарте отменило правительство страны-хозяйки. Эти вещи мы не успеваем контролировать.
Я была в шоке, когда узнала об отмене турнира в Индиан-Уэллсе. Была на тренировке, ко мне пришла коллега из WTA, которая тоже в совете, и забрала на встречу. Вся в поту я пришла, села за стол, где был и директор турнира Томми Хаас, и первой узнала, что турнир отменён. Был шок, а ещё более непросто было потому, что эту информацию какое-то время нельзя было разглашать», — сказала Павлюченкова «Чемпионату».
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