Павлюченкова: будем с братом играть в теннис, тренироваться

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как собирается проводить свободное время, образовавшееся из-за паузы в туре, связанной с пандемией коронавируса.
«Сейчас все на карантине. У моих друзей в Европе ещё более серьёзная ситуация и более строгие правила — даже штраф за выход на улицу есть. В России попроще, но я всё равно себя изолировала. Я сейчас в Москве, точнее, за городом. Здесь, к счастью, есть маленький тренажёрный зал, который я сделала. Всегда, приезжая к родителям между турнирами, поддерживаю себя в форме. Даже корт оборудован — будем с братом играть в теннис, тренироваться.
В доме и настольный теннис есть, и дартс, и другие игры — активностей полно. Плюс я давно мечтала научиться игре на гитаре. А ещё люблю рисовать, креативить, увлекаюсь модой и стилем, так что всегда найду, чем заняться. К тому же, в совете игроков многие вопросы решаем — всё время в письмах и звонках. Так что на скуку не жалуюсь», — сказала Павлюченкова корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
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