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Хачанов принял участие во флешмобе с туалетной бумагой

Хачанов принял участие во флешмобе с туалетной бумагой
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов принял участие во флешмобе с туалетной бумагой, который набирает популярность в последнее время. Спортсмен взял в руки ракетку и почеканил туалетную бумагу. Аналогичные навыки продемонстрировали и другие теннисисты: испанцы Гало Бланко и Альберт Коста, бельгийцы Янник Мертенс и Йоран Флиген и Андрей Рублёв, который и передал эстафету соотечественнику.

«10 дней без тенниса. Принял эстафету от Андрея Рублёва! Следующие: Стэн Вавринка, Даниил Медведев, Марат Сафин и мои футбольные друзья Денис Черышев, Фёдор Смолов и Артём Дзюба», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

Рублёв принял участие во флешмобе с туалетной бумагой, почеканив её ракеткой
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