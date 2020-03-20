Российский теннисист Карен Хачанов принял участие во флешмобе с туалетной бумагой, который набирает популярность в последнее время. Спортсмен взял в руки ракетку и почеканил туалетную бумагу. Аналогичные навыки продемонстрировали и другие теннисисты: испанцы Гало Бланко и Альберт Коста, бельгийцы Янник Мертенс и Йоран Флиген и Андрей Рублёв, который и передал эстафету соотечественнику.



«10 дней без тенниса. Принял эстафету от Андрея Рублёва! Следующие: Стэн Вавринка, Даниил Медведев, Марат Сафин и мои футбольные друзья Денис Черышев, Фёдор Смолов и Артём Дзюба», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.