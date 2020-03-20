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Теннисистка Халеп использовала туалетную бумагу вместо футбольного мяча

Теннисистка Халеп использовала туалетную бумагу вместо футбольного мяча
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой, который набирает популярность в последнее время. Спортсменка последовала примеру своих коллег. Ранее испанцы Гало Бланко и Альберт Коста, бельгийцы Янник Мертенс и Йоран Флиген, россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов использовали бумагу вместо теннисного мяча. Халеп почеканила рулон, как заправский футболист.

«Вызов принят. Оставайтесь дома и будьте в безопасности», — написала Халеп на свой странице в «Твиттере».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

Хачанов принял участие во флешмобе с туалетной бумагой
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