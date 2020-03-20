ATP и WTA опубликовали замороженные рейтинги на период приостановки турниров

Официальные сайты Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовали замороженные рейтинги, которые будут действовать до возобновления сезона, прерванного в связи с коронавирусом. На данный момент все турниры приостановлены до 7 июня. Очки сохранены на момент отложенного старта первого турнира, который должен был пройти в Индиан-Уэллсе.

Рейтинг ATP. 9 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

…

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234.

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».



Чемпионская гонка ATP. 9 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3165.

2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355.

3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 1145.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 1110.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 860…

15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 480…

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 380.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».



Рейтинг WTA. 9 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

4 (5). Софья Кенин (США) — 4590.

5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580.

…

27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…

32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527…

40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».



Чемпионская гонка WTA. 9 марта

1 (1). Софья Кенин (США) — 2392.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760.

3 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1601.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 1350.

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305.

…

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 756.

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…

19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 476.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».