ATP и WTA опубликовали замороженные рейтинги на период приостановки турниров

Официальные сайты Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовали замороженные рейтинги, которые будут действовать до возобновления сезона, прерванного в связи с коронавирусом. На данный момент все турниры приостановлены до 7 июня. Очки сохранены на момент отложенного старта первого турнира, который должен был пройти в Индиан-Уэллсе.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
…
14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234.
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120.
Рейтинг доступен на «Чемпионате».
Чемпионская гонка ATP. 9 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3165.
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355.
3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 1145.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 1110.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 860…
15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 480…
24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 380.
Рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 9 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
4 (5). Софья Кенин (США) — 4590.
5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580.
…
27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…
32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527…
40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373.
Рейтинг доступен на «Чемпионате».
Чемпионская гонка WTA. 9 марта
1 (1). Софья Кенин (США) — 2392.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760.
3 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1601.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 1350.
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305.
…
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 756.
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…
19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 476.
Рейтинг доступен на «Чемпионате».
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