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Свитолина исполнила зажигательный танец в рамках челленджа. Видео

Свитолина исполнила зажигательный танец в рамках челленджа. Видео
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина исполнила танец, откликнувшись на VibeChallenge.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Элина Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA. Ранее сообщалось, Официальные сайты Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовали замороженные рейтинги, которые будут действовать до возобновления сезона, прерванного в связи с коронавирусом.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 270 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 11 тыс. смертей.

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