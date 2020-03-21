Свитолина исполнила зажигательный танец в рамках челленджа. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина исполнила танец, откликнувшись на VibeChallenge.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Элина Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA. Ранее сообщалось, Официальные сайты Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовали замороженные рейтинги, которые будут действовать до возобновления сезона, прерванного в связи с коронавирусом.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 270 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 11 тыс. смертей.
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