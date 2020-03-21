«Возвращают лишь 50% вступительного взноса». Радионова пристыдила USTA

Российская теннисистка Анастасия Радионова возмутилась решением Ассоциации тенниса Соединённых Штатов (USTA). По словам Радионовой, организация решила возместить лишь половину вступительного взноса, который спортсмены платят за участие в юниорских турнирах.

«Когда весь мир пытается помогать друг другу, USTA возвращает лишь 50% взноса за участие в юниорских турнирах, которые не состоятся из-за вируса. Им должно быть стыдно! #поддерживайтеюниоров», — написала Радионова в «Твиттере».

WTA и ATP отменили теннисные турниры до июня из-за пандемии коронавируса. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч.