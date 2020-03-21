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«Возвращают лишь 50% вступительного взноса». Радионова пристыдила USTA

«Возвращают лишь 50% вступительного взноса». Радионова пристыдила USTA
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Радионова возмутилась решением Ассоциации тенниса Соединённых Штатов (USTA). По словам Радионовой, организация решила возместить лишь половину вступительного взноса, который спортсмены платят за участие в юниорских турнирах.

«Когда весь мир пытается помогать друг другу, USTA возвращает лишь 50% взноса за участие в юниорских турнирах, которые не состоятся из-за вируса. Им должно быть стыдно! #поддерживайтеюниоров», — написала Радионова в «Твиттере».

WTA и ATP отменили теннисные турниры до июня из-за пандемии коронавируса. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч.

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