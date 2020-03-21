Какой матч был лучшим в истории турнира в Индиан-Уэллсе?
Пандемия коронавируса привела к отмене многочисленных турниров. До июня теннис ушёл на вынужденный перерыв.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, чтобы определить лучший матч в истории турнира в Индиан-Уэллсе.
Проголосовать можно на «Рамблере».
WTA и ATP отменили теннисные турниры до июня из-за пандемии коронавируса. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 20 марта насчитывается около 200 заражённых.
Выбираем лучшие матчи Индиан-Уэллса. Триумфы Федерера, Джоковича, Шараповой, Весниной
Освистывание Серены, победа Звонарёвой в ураганный ветер, взлёт Весниной, борьба Новака и Роджера за рекорд турнира – в нашей подборке.
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