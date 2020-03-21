Шарапова поддержала итальянцев и призвала всех оставаться дома

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова обратилась со словами поддержки к жителям Италии. Именно эта страна сейчас сильнее всего страдает от пандемии коронавируса. По количеству умерших Италия уже обошла Китай.
«Я познакомилась с Италией, когда была маленькой девочкой. И сразу влюбилась в неё! Говоря справедливо, сложно в неё не влюбиться!
Вместе с Vanity Fair Italia мы посылаем поддержку Италии. Вспоминаю все особые моменты, которые происходили здесь в последний год. Я проводила большинство тренировок в Италии. Италия была моим вторым домом. На дорогах я улучшила свои навыки вождения (или ухудшила!).
И я настроена оптимистично, думая о будущем. Сейчас мы идём через период неопределённости, но давайте делать это с добротой, любовью и оптимизмом. Именно этим со мной делилась Италия. Пожалуйста, #оставайтесьдома”, — написала Шарапова в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме».
- 21 марта 2020
-
17:04
-
16:41
-
14:18
-
12:39
-
10:53
-
09:01
- 20 марта 2020
-
23:35
-
22:22
-
19:51
-
16:52
-
16:46
-
16:34
-
16:31
-
16:17
-
15:05
-
14:40
-
14:27
-
13:57
-
13:43
-
12:39
-
12:32
-
12:25
-
11:50
-
11:41
-
11:33
-
11:03
-
10:44
-
10:33
-
10:24
-
10:05
-
09:43
-
09:40
-
09:31
-
09:08
-
00:59