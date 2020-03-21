Шарапова поддержала итальянцев и призвала всех оставаться дома

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова обратилась со словами поддержки к жителям Италии. Именно эта страна сейчас сильнее всего страдает от пандемии коронавируса. По количеству умерших Италия уже обошла Китай.

«Я познакомилась с Италией, когда была маленькой девочкой. И сразу влюбилась в неё! Говоря справедливо, сложно в неё не влюбиться!

Вместе с Vanity Fair Italia мы посылаем поддержку Италии. Вспоминаю все особые моменты, которые происходили здесь в последний год. Я проводила большинство тренировок в Италии. Италия была моим вторым домом. На дорогах я улучшила свои навыки вождения (или ухудшила!).

И я настроена оптимистично, думая о будущем. Сейчас мы идём через период неопределённости, но давайте делать это с добротой, любовью и оптимизмом. Именно этим со мной делилась Италия. Пожалуйста, #оставайтесьдома”, — написала Шарапова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме».