Кукла дочери С. Уильямс поблагодарила врачей за борьбу с коронавирусом

Любимая кукла дочери американской теннисистки Серены Уильямс обратилась в «твиттере» к врачам, медсёстрам, сотрудникам магазинов и аптек со словами благодарности за борьбу с коронавирусом. Через свой аккаунт кукла Qai Qai поблагодарила врачей.

«Врачи, медсёстры, все, кто работает в магазинах, аптеках, банках. Люди, которые делают так, чтобы на полках были продукты, развозят их по домам. Все, кто находится на переднем ряду борьбы, но те, кого не замечают. Мы благодарим вас. Вы — наши герои, спасибо, спасибо, спасибо!», — говорится в «твиттере» куклы.

Запись можно посмотреть в «твиттере» куклы.

Примечательно, что Уильямс и её супруг Алекс Оганян также ведут аккаунт самой дочери, Олимпии.

В настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч.