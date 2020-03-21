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Кукла дочери С. Уильямс поблагодарила врачей за борьбу с коронавирусом

Кукла дочери С. Уильямс поблагодарила врачей за борьбу с коронавирусом
Теннис / WTA 0

Любимая кукла дочери американской теннисистки Серены Уильямс обратилась в «твиттере» к врачам, медсёстрам, сотрудникам магазинов и аптек со словами благодарности за борьбу с коронавирусом. Через свой аккаунт кукла Qai Qai поблагодарила врачей.

«Врачи, медсёстры, все, кто работает в магазинах, аптеках, банках. Люди, которые делают так, чтобы на полках были продукты, развозят их по домам. Все, кто находится на переднем ряду борьбы, но те, кого не замечают. Мы благодарим вас. Вы — наши герои, спасибо, спасибо, спасибо!», — говорится в «твиттере» куклы.

Запись можно посмотреть в «твиттере» куклы.

Примечательно, что Уильямс и её супруг Алекс Оганян также ведут аккаунт самой дочери, Олимпии.

В настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч.

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