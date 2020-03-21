Теннисист Фиш принял вызов баскетболиста Карри в гольф-челлендже
В связи с приостановкой спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавируса, игроки и тренеры придумывают разные способы, чтобы развлечь себя дома.
Американский теннисист Мэрди Фиш принял вызов разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в гольф-челлендже. Однако если Карри забросил мяч с отскоком от двери в стакан, то Фиш целился в баскетбольный щита, чтобы мяч в итоге попал в лунку для гольфа.
Видео доступно на «Чемпионате».
Карри – двукратный чемпион мира по баскетболу в составе сборной США, трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), дважды он признавался самым ценным игроком НБА (2015, 2016). Фиш — серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в одиночном разряде, победитель 14 турниров ATP (6 из них в одиночном разряде).
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