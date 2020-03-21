Медведев: моим любимым теннисистом всегда был Сафин

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о планах на будущее и кумирах детства.

«Для многих российских теннисистов кумиром был Евгений Кафельников, но я никогда не видел, как он играет. Моим любимым теннисистом всегда был Марат Сафин. Я видел, как он добивается успеха на турнирах «Большого шлема», и благодаря ему решил заняться теннисом. Внимательно следил и за карьерой Федерера и Надаля.

В данный момент ничего не изучаю, потому что полностью сосредоточен на теннисе и карьере. Когда спортивная карьера завершится, хочу специализироваться в области финансов или бизнеса. Не исключаю, что стану тренером по теннису или даже шахматистом. В будущем хотел бы увеличить семью», — приводит слова Медведева Tennis World USA.