Медведев: моим любимым теннисистом всегда был Сафин
Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о планах на будущее и кумирах детства.
«Для многих российских теннисистов кумиром был Евгений Кафельников, но я никогда не видел, как он играет. Моим любимым теннисистом всегда был Марат Сафин. Я видел, как он добивается успеха на турнирах «Большого шлема», и благодаря ему решил заняться теннисом. Внимательно следил и за карьерой Федерера и Надаля.
В данный момент ничего не изучаю, потому что полностью сосредоточен на теннисе и карьере. Когда спортивная карьера завершится, хочу специализироваться в области финансов или бизнеса. Не исключаю, что стану тренером по теннису или даже шахматистом. В будущем хотел бы увеличить семью», — приводит слова Медведева Tennis World USA.
«Медведева нужно улучшать каждый год, как телефон». Нестандартный совет Сафина
А тренер Даниила, француз Жиль Сервара, признался, что многому научился у Марата.
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