Федерер: тоже сижу дома и уже довольно давно никому не пожимаю руки

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказал обеспокоенность в связи с тем, что число людей, инфицированных коронавирусом по всему миру, растёт с каждым часом. Федерер в своей резиденции в Швейцарии восстанавливается после операции на колене, перенесённой в феврале. На корт он планировал вернуться к травяному сезону. В данный момент все теннисные турниры отменены до июня.
«Я тоже сижу дома и уже довольно давно никому не пожимаю руки. Кроме того, я очень часто мою руки, как и рекомендовано.
Считаю, что помогать друг другу сейчас важнее, чем когда-либо. Тем более важно помочь старшему поколению, которое сейчас находится в повышенной зоне риска. Мы должны помочь им, держась при этом на расстоянии двух метров и не пожимая руки.
Очень важно серьёзно относиться к этим правилам. Очень-очень серьёзно. Мы все можем оказаться в карантине и больше не сможем выходить из дома, поэтому очень надеюсь, что все мы отнесёмся к этому очень серьёзно», — приводит слова Федерера Essentially Sports.
В Швейцарии по состоянию на 20 марта было зарегистрировано более 4800 случаев заражения COVID-19, 43 человека умерли.
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