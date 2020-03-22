Медведев рассказал, о чём шутит вместе с Бубликом

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о самом сложном периоде в своей карьере.
«Самым сложным периодом для меня был переход от юниоров к профи. В юниорском теннисе я закончил в 13. Играя фьючерсы, я начал быстро понимать, насколько трудно подняться с 700-го места в мире до 300-го. Нужно было экономить как можно больше денег, пытаясь выиграть пять или шесть фьючерсов как можно быстрее. В то время я растерялся и не знал, как это сделать, потому что многие другие игроки пытались сделать то же самое. Помню, как разговаривал с Бубликом, играя фьючерс в тридцати минутах от того места, где я жил во Франции. Я был где-то 700-м в мире и спросил его: «Как считаешь, стать 300-м вообще возможно?» Он и сейчас помнит этот вопрос и шутит, едва завидев меня: «И как ты стал 300-м!?»
Даже впервые попав в топ-100, я знал, что в глубине души непрофессионал. Когда я был на корте, отдавался на 100%, но вне его не поступал правильно. Поздно ложился спать, часами играл в PlayStation и просто не беспокоился о мелочах. С 70-го места до топ-5 я совершил прыжок, посвятив всё своё внимание теннису. Мне хотелось понять свои возможности, найти свой предел. Говорят, что его нет, но я хочу проверить», — приводит слова Медведева Behind the Racquet.
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