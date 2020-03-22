Чемпионат мира по пляжному теннису в Италии отложен на неопределённый срок

Джанкарло Ризи, директор личного чемпионата мира по пляжному теннису заявил о переносе соревнований на неопределённый срок. Турнир должен был стартовать в Террачине (Италия) 5 июня.



«Несмотря на то что нормализация ситуации может наступить в ближайшие 30–45 дней, считаем, что страх и неопределённость будут витать в обществе ещё несколько месяцев.

Поэтому, осознавая необходимость защиты игроков и всех, кто может быть причастен к организации чемпионата, мы и приняли столь непростое решение», — цитирует Ризи пресс-служба Федерации тенниса России.



Напомним, в Москве с 6 по 12 июля должен пройти командный чемпионат мира по пляжному теннису. Решение о его проведении или переносе на другие сроки пока не принято.