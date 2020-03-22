В Италии всё ещё надеются провести римский турнир. Он может пройти перед «Ролан Гаррос»
Федерация тенниса Италии (ФТИ) предпримет попытки провести комбинированный турнир в Риме, который ранее был отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает теннисный журналист Энрико Рива в «Твиттере».
В Италии попытаются договориться о переносе соревнований на сентябрь, в конце которого может пройти отложенный ранее Открытый чемпионат Франции.
При этом в ФТИ рассматривают возможность переноса соревнований в другой город и даже переход на другое покрытие.
18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением о приостановлении любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.
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Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.
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