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В Италии всё ещё надеются провести римский турнир. Он может пройти перед «Ролан Гаррос»

В Италии всё ещё надеются провести римский турнир. Он может пройти перед «Ролан Гаррос»
Теннис / WTA 0

Федерация тенниса Италии (ФТИ) предпримет попытки провести комбинированный турнир в Риме, который ранее был отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает теннисный журналист Энрико Рива в «Твиттере».

В Италии попытаются договориться о переносе соревнований на сентябрь, в конце которого может пройти отложенный ранее Открытый чемпионат Франции.

При этом в ФТИ рассматривают возможность переноса соревнований в другой город и даже переход на другое покрытие.

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением о приостановлении любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.

«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски
Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.
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