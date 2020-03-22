В Италии всё ещё надеются провести римский турнир. Он может пройти перед «Ролан Гаррос»

Федерация тенниса Италии (ФТИ) предпримет попытки провести комбинированный турнир в Риме, который ранее был отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает теннисный журналист Энрико Рива в «Твиттере».



В Италии попытаются договориться о переносе соревнований на сентябрь, в конце которого может пройти отложенный ранее Открытый чемпионат Франции.



При этом в ФТИ рассматривают возможность переноса соревнований в другой город и даже переход на другое покрытие.



18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением о приостановлении любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.