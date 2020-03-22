Медведев: раздражают люди, которые говорят, что мне нужно стать лучше. Играю не для них

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношении на критические замечания со стороны.
«Всегда реагирую на слова людей, которые не думают. Одно дело — спорить, но совсем другое, когда уверен, что твоё мнение лучшее. Всегда находятся такие, кто отмечает, что я не должен был делать то или говорить это… А я могу говорить и делать всё что хочу.
Есть люди вне моего окружения, которые говорят, что нужно выиграть этот матч или стать лучше. И это меня раздражает, я играю в теннис не для них. Каждый имеет право избавиться от такого давления. Не хочешь тренироваться — не тренируйся. Если сейчас ты счастлив, не позволяй никому говорить, что ты должен стать лучше.
Мысль, что не нужно зависеть от мнения других, всегда была главным стимулом», — цитирует Медведева Behind the Raquet.
- 22 марта 2020
-
16:22
-
15:17
-
14:08
-
12:07
-
11:00
-
09:29
-
01:03
- 21 марта 2020
-
23:46
-
21:53
-
20:11
-
18:32
-
17:04
-
16:41
-
14:18
-
12:39
-
10:53
-
09:01
- 20 марта 2020
-
23:35
-
22:22
-
19:51
-
16:52
-
16:46
-
16:34
-
16:31
-
16:17
-
15:05
-
14:40
-
14:27
-
13:57
-
13:43
-
12:39
-
12:32
-
12:25
-
11:50
-
11:41