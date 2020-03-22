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Медведев: раздражают люди, которые говорят, что мне нужно стать лучше. Играю не для них

Медведев: раздражают люди, которые говорят, что мне нужно стать лучше. Играю не для них
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношении на критические замечания со стороны.

«Всегда реагирую на слова людей, которые не думают. Одно дело — спорить, но совсем другое, когда уверен, что твоё мнение лучшее. Всегда находятся такие, кто отмечает, что я не должен был делать то или говорить это… А я могу говорить и делать всё что хочу.

Есть люди вне моего окружения, которые говорят, что нужно выиграть этот матч или стать лучше. И это меня раздражает, я играю в теннис не для них. Каждый имеет право избавиться от такого давления. Не хочешь тренироваться — не тренируйся. Если сейчас ты счастлив, не позволяй никому говорить, что ты должен стать лучше.

Мысль, что не нужно зависеть от мнения других, всегда была главным стимулом», — цитирует Медведева Behind the Raquet.

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А тренер Даниила, француз Жиль Сервара, признался, что многому научился у Марата.
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